Gelinim Mutfakta final günü heyecanın arttığı programda elenen ve birinci olan isim açıklanıyor. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu 4 Ekim 2024