Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 31 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün belli oluyor. Yayınlana son bölümde günün birincisi Berna oldu. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan gelin gün birincisi seçilerek çeyrek altın sahibi oluyor. Tuğba, Berna, Nilüfer, Hanife arasından sadece bir kişi elenecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 31 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta haftanın finali bugün ekrana geliyor. Heyecan dolu yeni bölümde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli olacak. Gelinim Mutfakta, 30 Ekim Perşembe günü birincisi Berna oldu. Toplam 16 puan alan Berna gelin 1 çeyrek altını yakasına taktı. Peki, 31 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu?
GELİNİM MUTFAKTA 31 EKİM'DE KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta, 30 Ekim Perşembe günü birincisi Berna oldu. Toplam 16 puan alan Berna gelin 1 çeyrek altını yakasına taktı.
Tuğba ve Nilüfer gelin günün eksi 2 puanını alan isimler oldu.
YARIŞMACILAR
TUĞBA
BERNA
HANİFE
NİLÜFER
