Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 30 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, altınları kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 30 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, altınları kim kazandı?

        Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın finali bugün yayınlanıyor. Pazartesi gününden itibaren yüksek puanı toplayan yarışmacı günün birincisi olup altınları kazanırken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek programa veda ediyor. Son bölümde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Rabia oldu. Rabia haftanın finaline bir gün kala avantaj yakaladı. Peki 30 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim kazandı, gün birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü geldi çattı. Hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D'de izleyiciler ile buluşan Gelinim Mutfakta'da bugün bir kişi çeyrek altın kazanırken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oldu. İşte, 30 Ağustos 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin bilgiler

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

          RABİA-

          AYSUN-

          YASEMİN-

          İREM-

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA 1440.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

          Gelinim Mutfakta 1440. Bölüm Fragmanı yayınlandı! İrem geline gelinlik sürprizi!

          Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor!

          GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Rabia oldu. Rabia haftanın finaline bir gün kala avantaj yakaladı.

          RABİA- 23

          AYSUN- 8

          YASEMİN- 19

          İREM- 6

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Rakipler belli oluyor
        CANLI | Rakipler belli oluyor
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Gençler arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü, 3 gözaltı
        Gençler arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü, 3 gözaltı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        Habertürk Anasayfa