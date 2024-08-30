Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 30 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, altınları kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü geldi çattı. Hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D'de izleyiciler ile buluşan Gelinim Mutfakta'da bugün bir kişi çeyrek altın kazanırken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oldu. İşte, 30 Ağustos 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin bilgiler