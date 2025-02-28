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        Haberler Bilgi Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 28 Şubat 2025 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Şubat 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu. Her bölümde, bir grup gelin ve kaynana yemek yaparak birbirleriyle yarışıyor. Programda, gelinler farklı yemek tarifleriyle yeteneklerini sergilerken kaynanalar da yemekleri değerlendiriyor. Yarışmada, en lezzetli ve en yaratıcı yemekleri yapan gelin ödül kazanıyor. Peki 28 Şubat 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 14:45 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:26
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        • 1

          Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi haftanın finalinde belli oluyor. Programda, genellikle dört gelin bir araya geliyor ve hafta boyunca çeşitli yemekler yapıyor, diğer gelinler ve jüri tarafından puanlanıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin kazanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

          Haftanın finalinde çeyrek altını alan gelin Işıl oldu. Zühre Hanım ve Gelini Ebru diskalifiye edildi. Zühre Hanım yarışmaya isteyerek katılmadığını söyledi. Ve programın sunucusu Aslı Hünel Zühre Hanım'ın elendiğini açıkladı.

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta eleme olmadı. Ebru'nun diskalifiyesiyle birlikte bu hafta veda eden isim Ebru ve kayınvalidesi oldu.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Dünün puan durumu şu şekilde gerçekleşti;

          EZGİ- 21 puan

          IŞIL- 17 puan

          EBRU- 14 puan

          ŞİRİN- 9 puan

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Şubat - 21 Şubat haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Şirin gelin oldu.

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