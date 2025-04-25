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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Nisan Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim aldı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Nisan Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim aldı?

        Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklandı. Haftanın finalinde sadece bir gelin birinci olup büyük ödüle kavuşuyor. En düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Gün birincisine çeyrek altın, hafta birincisine 10 altın bilezik veriliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:46
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        • 1

          Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Haftanın birincisi bugün belli olurken elenen ismi de en düşük puanı alarak eleniyor. Gelinim Mutfakta Aslı Hünel'in sunumuyla haftanın finaliyle gündemde. Yarışmada günün en iyi puanını toplayan gelin çeyrek altın kazanıyor.birincisine çeyrek altın, hafta birincisine 10 altın bilezik veriliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Nisan Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim aldı?

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

          Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın beşinci gününde en lezzetli tarifi yaparak Ezgi oldu. Beş gün boyunca en düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim Asena oldu.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 NİSAN 2025

          Gelinim Mutfakta 25 Nisan puan durumu;

          EZGİ- 20 / 77puan

          LARA- 8 / 65 puan

          ASENA- 11 /66 puan

          SAHRA-19 / 78 puan

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