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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 25 Ekim Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 25 Ekim Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün belli oluyor. 25 Ekim Gelinim Mutfakta'da Nurten Hanım ve gelini Aysun arasında tatlı krizi yaşanıyor. En lezzetli yemekleri yapan yarışmacı birinci oluyor. En düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 25 Ekim 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:12
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        • 1

          Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde belli oluyor. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. En güzel yemeği yapan gelin en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olurken kötü puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altın bileziği kim kazandı?

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Gelinim Mutfakta'nın 1480. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda edecek.

          GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 - 18 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Eda gelin oldu.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

          Gelinim Mutfakta 1480. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Nurten Hanım ve gelini Aysun arasında tatlı krizi yaşanıyor!

          Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor!

        • 4
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