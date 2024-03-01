Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 1 Mart 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da kim kazandı?
Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın ve 10 altın bilezikler sahibini buluyor. Yarışmanın son gününde haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Gelinler en lezzetli yemeğe çıkarmaya çalışırken; kayınvalideler de gelinlerinin yemeklerini bulmaya çabalıyor. İşte, 1 Mart 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...
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Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D ekranlarında saat 13.00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da dört gelin hafta boyunca rekabet ediyor. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde bir gelin-kayınvalide elenirken 10 altın bilezik ile çeyrek altın sahibini buluyor. İşte, 1 Mart puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın final gününde çeyrek altının ve 10 altın bileziğin kazananı henüz belli olmadı. Yarışmanın bu haftaki ve bugünlkü kazananları açıklandığında haberimize eklenecek.
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1 MART 2024 BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden gelin henüz belli olmadı. Programdan elenen yarışmacılar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
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1 MART 2024 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
1 Mart'a ilişkin puanlar henüz açıklanmadı. Ancak 29 Şubat 2024 Perşembe gününün puan durumu şöyleydi;
Tuğba - 22
Şafak - 13
Yeşim - 11
Gözde - 10
- 5