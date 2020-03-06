Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anların ardından Fatih Ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 6 Mart 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ - 6 MART 2020

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı 49 puanla Özlem oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini Elif ve Özlem oldu.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 14 puanla Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 62 puanla Başak oldu.