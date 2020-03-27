Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü ve kıyasıya bir mücadele verdi. Elif'in Yağnur'un taklidini yapması hem eğlenceli hem de gerilim dolu dakikalara neden oldu. Gelinim Mutfakta 490. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bugün son yemekler yapıldı ve kayınvalideler yemeklerin tadına bakarak puanlarını verdi. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Hatice ve Yağnur oldu. 50 puanla en düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim ise Hatice oldu.

Hafta finalinde elenen gelin ve kaynana çifti Hatice ile Hüsniye Hanım mı? Hatice, kaynanası Hüsniye Hanımın yaptığı yemekleri lezzetsiz bulması ve düşük puanlar vermesini anlattığı videoyu izledikten sonra sinirleniyor. Elif ise, aşırı süslü olarak stüdyoya girerek Yağnur'un taklidini yapıyor...

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi gelin ise 64 puanla Ezgi oldu. Ezgi 85. altın bileziğini de alarak rekorunu tazeledi.

ELİF'İN, YAĞNUR TAKLİDİ EĞLENDİRDİ!

Elif, stüdyoya süslü püslü girerek Yağnur'un taklidini yapmaya başladı! linde resimlerle stüdyoda havalı havalı dolaşmaya başladı. Örnek gösterdiği resimlerle herkesi çok eğlendirdi. Yağnur da eğlenenler arasındaydı; fakat, içten içe sinirlendiği belliydi. İşte o eğlenceli anlar...