Gelinim Mutfakta kim elendi? 19 Nisan 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da altınları kim aldı?
Gelin Mutfakta'da bu hafta elenen isim izleyicilerin gündemine oturdu. Bugün haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 10 altın bilezik sahibini buluyor. Dört yarışmacının en iyi tabağı çıkarmak için tezgah başına geçtiği yarışmada kayınvalideler de gelinlerinin tabağını bulup en yüksek puanı vermeye çalışıyor. İşte, 19 Nisan 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...
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Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda ekrana gelen yarışmada dört gelin hafta boyunca rekabet ediyor. Damla, Aleyna, Yeşim ve Seda arasından biri bugün yarışmaya veda ederken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oluyor. İşte, 19 Nisan puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan ve haftanın en iyi performansını sergileyerek 10 altın bileziğin sahibi olan yarışmacılar henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
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19 NİSAN 2024 BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta Gelinim Mutfakta'ya veda eden yarışmacı henüz belli olmadı. Bugün yapılacak son oylamanın ardından haftanın en düşük puanını alan gelin Nursel Ergin tarafından açıklanacak. Bu hafta yarışmadan elenen isim belli olduğunda haberimize eklenecek.
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19 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
19 Nisan'a ilişkin puanlar henüz açıklanmadı. Ancak 18 Nisan 2024 Perşembe gününün puan durumu şöyleydi;
Damla - 20
Aleyna - 15
Seda - 9
Yeşim - 7
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