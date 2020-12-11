Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 11 Aralık Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Aralık 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alan gelin açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 11 ARALIK 2020

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelini birazdan haberimizde...