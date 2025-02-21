Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi haftanın finalinde belli oluyor. Programda, genellikle dört gelin bir araya geliyor ve hafta boyunca çeşitli yemekler yapıyor, diğer gelinler ve jüri tarafından puanlanıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin kazanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
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21 Şubat Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kıyasıya rekabet devam ediyor. Ezgi, Işıl, Şirin ve Bahar, kaynanalardan en yüksek puanı almak için yarışıyor. Peki 21 Şubat 2025 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi, puan durumu açıklandı mı?
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GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim programın bitimine doğru açıklanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
20 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
20 Şubat Perşembe günü Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen yarışmada gelinler ve kaynanalar haftanın son gününde 10 altın bilezik için yarışıyor.
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20 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu:
Ezgi: 16
Şirin: 15
Işıl: 13
Bahar: 6
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