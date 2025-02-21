Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

21 Şubat Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kıyasıya rekabet devam ediyor. Ezgi, Işıl, Şirin ve Bahar, kaynanalardan en yüksek puanı almak için yarışıyor. Peki 21 Şubat 2025 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi, puan durumu açıklandı mı?