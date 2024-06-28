Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi sorusunun yanıtı açıklanacak olan puan durumu sonrası belli olacak. Her gün bir çeyrek altın alan Gelinim Mutfakta günün birincisi , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele edecek. Peki 28 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bugün kim kazandı?