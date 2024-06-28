Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bugün kim kazandı? 28 Haziran 2024 Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı?
Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Haftanın beşinci gününde en yüksek puanı alan gelin altın bileziğin sahibi olacak. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, elenen oldu mu, bugün kim kazandı? İşte 28 Haziran 2024 Gelinim Mutfakta altınları kazanan isim
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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi sorusunun yanıtı açıklanacak olan puan durumu sonrası belli olacak. Her gün bir çeyrek altın alan Gelinim Mutfakta günün birincisi , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele edecek. Peki 28 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bugün kim kazandı?
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GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
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Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor!
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta'da 27 Haziran Perşembe günü Damla eksi 2 ceza puanı aldı. Haftanın sonunda Zeynep'in 3, Kıymet'in 4 çeyreği, Başak 3 ve Damla'nın 3' şer çeyrek altını var. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelin Zeynep oldu. Böylelikle Zeynep çeyreklerini dörtlemiş oldu.
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