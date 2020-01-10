Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan haftanın finalinde belli oldu. İşte 10 Ocak Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Elif mi, Burçin mi, Aleyna mı, Goncanur mu kritik bölümde belli oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Elif,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 12 puanla Burçin,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 15 puanla Aleyna oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılan puanlama sonucunda yarışmadan veda eden gelin ve kayınvalide belli oldu.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin 46 puanla Goncanur kayınvalidesi yarışmaya veda etti.

En düşük puanı alan ikinci gelin ise 52 puanla Burçin oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 71 puanla Elif oldu. Aleyna ise 54 puanda kaldı.