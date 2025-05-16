Gelinim Mutfakta'da bugün tarifi en iyi yapan yarışmacı, tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi oluyor. En düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki 16 Mayıs 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı, altınları kim aldı?