Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen isim açıklandı mı? 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. 17 Nisan'da gelinler "Fırında Krepli Tavuk" tarifiyle kaynanalardan en yüksek puanı almak ve hafta finalinde 10 altın bileziği kazanmak için yarıştı. Gün sonunda Asena 20 puan aldı. Peki, 18 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen isim açıklandı mı? 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu
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Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli oluyor. 18 Nisan Cuma günü ekrana gelen bölümde sadece bir yarışmacı gün birincisi olacak. Peki Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen isim açıklandı mı? 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu
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18 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
17 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim Asena oldu.
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17 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu:
Asena: 20
Ezgi: 17
Sahra: 15
Burcu: 6
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