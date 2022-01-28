Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da 28 Ocak Cuma günü haftanın birinci olan yarışmacısı belli oldu. Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, bu hafta çeyrek altın ve 5 altın bileziğin sahibini yapılan oylama sonucunda açıkladı. Peki Gelinim Mutfakta birinci kim oldu ve kim elendi? 28 Ocak Gelinim Mutfakta bu hafta kim kazandı ve puan durumu nedir?