Gelinim Mutfakta Aysun neden yok? Gelinim Mutfakta Aysun elendi mi? Soruları yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKYA AYSUN NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Kasım 2020 tarihli yayınında yarışmacı Aysun ile kayınvalidesi Nurten Hanım yer almadı. Gelin ile kayınvalide sağlık sebeplerinden ötürü yarışmadan ayrıldığı öğrenildi. Aysun hanımın 3 hafta sonra programa geri döneceği öğrenildi.