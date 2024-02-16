Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 16 Şubat 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da altınları kazananlar
Kanal D'nin gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta bugün haftanın final heyecanı ile ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta'da elenen isim ve altınları kazananlar araştırılıyor. İşte, 16 Şubat 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...
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Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D ekranlarında saat 13.00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da dört yarışmacı hafta boyunca hünerlerini sergiledi. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde bir gelin-kayınvalide elenirken 10 altın bilezik ile çeyrek altın sahibini buldu. İşte, 16 Şubat Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananlar...
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın final gününde hem çeyrek altını hem de 10 altın bileziği kazanan isim Tuğba oldu.
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16 ŞUBAT 2024 BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'ya bu hafta yarışmada eleme olmadı.
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16 ŞUBAT 2024 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
16 Şubat 2024 Cuma gününün puan durumu şöyle;
Tuğba - 23
Şafak - 17
Gözde - 11
Yeşim - 5
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GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU
Tuğba - 95
Yeşim - 67
Şafak - 60
Gözde - 56