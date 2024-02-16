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        Haberler Televizyon AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta 16 Şubat 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bilezikleri kim aldı?

        Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 16 Şubat 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da altınları kazananlar

        Kanal D'nin gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta bugün haftanın final heyecanı ile ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta'da elenen isim ve altınları kazananlar araştırılıyor. İşte, 16 Şubat 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:03
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        • 1

          Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D ekranlarında saat 13.00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da dört yarışmacı hafta boyunca hünerlerini sergiledi. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde bir gelin-kayınvalide elenirken 10 altın bilezik ile çeyrek altın sahibini buldu. İşte, 16 Şubat Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananlar...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da haftanın final gününde hem çeyrek altını hem de 10 altın bileziği kazanan isim Tuğba oldu.

        • 3

          16 ŞUBAT 2024 BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'ya bu hafta yarışmada eleme olmadı.

        • 4

          16 ŞUBAT 2024 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

          16 Şubat 2024 Cuma gününün puan durumu şöyle;

          Tuğba - 23

          Şafak - 17

          Gözde - 11

          Yeşim - 5

        • 5

          GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU

          Tuğba - 95

          Yeşim - 67

          Şafak - 60

          Gözde - 56

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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