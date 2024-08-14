Gelinim Mutfakta 14 Ağustos puan durumu: Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Aslı Hünel’in sunumuyla ekranlara gelen yemek yarışmasında gelinler tezgah başında tüm hünerlerini sergiliyor. 4 yarışmacı her gün çeyrek altını almak için kıyasıya rekabet ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu…