'Gelin Takımı'nda buluştular

"SONSUZA KADAR DEVAM EDECEK BİR GRUP KURULDU"

Fırat Çelik de "Set çok güzeldi. Çok heyecanlıyım" dedi. Kendisi için 'yazma kralı' denilmesiyle ilgili konuşan Mehmet Günsür de "Biz birbirimizi çok sevdik. Sonsuza kadar devam edecek bir WhatsApp grubu kuruldu. Nadir yazdığım gruplardan biridir. Otelde okul gezisi kıvamındaydık. Çok eğlendik. Birbirimizi çok iyi tanıdık. Bu arkadaşlık devam edecek" dedi.