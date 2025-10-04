GELİN TAKIMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayça, Selin, Berrin ve Deniz birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan dört yakın arkadaştır. Kısa bir süre sonra evlenecek olan Berrin için bekarlığa veda partisi düzenlemek isteyen Ayça, bunun için düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz'ın da onlara katılmasıyla unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan arkadaşlar, hesaplaşmalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmaların ortasında kendilerini beklenmedik bir maceranın içerisinde bulurlar.