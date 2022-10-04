Gelin arabasının önünü kesen çocuklara tekmeli saldırı!

İstanbul'da, düğün konvoyunun önünü kesen çocuklara tekmeli tokatlı saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli ilçesinde meydana gelen olayda, caddeden geçen gelin arabasının önü bahşiş zarfı almak isteyen bir grup çocuk tarafından kesildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki bir aracın sürücüsünün araçların geçişine izin vermeyen çocukları tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Görüntülerde, söz konusu kişinin tekme attığı çocuğun yere savrulması da yer aldı.