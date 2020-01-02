HAMİLELİK İDDİALARINI TİYE ALMIŞTI



Gürdal'ın hamile olduğu için nikahın bu kadar hızlı olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaları ciddiye almayan Gürdal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşiyle bir video paylaşarak "Kemal hamile" ifadelerini kullanmıştı.