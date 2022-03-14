Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda bir tilki, bölgenin maskotu oldu.

AA'nın haberine göre tarihi yarımadada 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı bölgesinde görülen tilkilerden biri, yoldan geçen ziyaretçilerin araçlarına yaklaşıyor.

İnsanlara alışık olduğu dikkati çeken tilki, vatandaşların verdiği yiyeceklerle besleniyor.

Ziyaretçiler, ilgi odağı haline gelen tilkiyle fotoğraf çekiyor.