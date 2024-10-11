Geleneksel Türk gelinlikleri Belgrad'daki defilede tanıtıldı

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Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Tamara Vucic'in himayesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'nde Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk' adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin odak ülke olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, odak ülke seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk' adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, defile öncesi yaptığı konuşmada, Sırbistan'da bulunmaktan ve Türkiye'nin odak ülke seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kültürün, her millete özgün rengini veren değerler bütünü olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

REKLAM "Kimliğimizi tanımlamada ve kendimizi anlatmada kullandığımız milli bir dildir. Bu nedenle var olan her kültür, büyük insanlık tablosunun farklı bir cephesine ışık tutar. Onu bir bütün içinde okuyabilenlerin manevi perspektifini genişletir, ön yargı ve nefret bariyerlerini aşmasını sağlar. Bize, tüm farklılıklarımıza rağmen, bir arada yaşayabilme formülünü sunar. Kültürel kimliğimizi somut olarak dışa yansıtan ise giyim kuşam geleneklerimizdir." 'KIYAFETLER, TARİHİ BELGE NİTELİĞİNDEDİR' Kıyafetlerin, insanların kendini anlattığı mektuplar gibi olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Kıyafetler, döneminin, ülkesinin, toplumun özelliklerini yansıtan, canlı bir tarihi belge niteliğindedir. Her parçada, ait oldukları yörenin niteliklerine göre ayrı bir dilin ve özgün bir sanatın varlığı göze çarpar" ifadelerini kullandı.

Sanatın incelikli eserlerinin, bir kadının en özel anlarından birisini süsleyen gelinliklerde görülebileceğine dikkat çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Gelin bohçasından çeyize çok sayıda merasimi içeren Osmanlı saray ve Anadolu halk düğünleri, aynı zamanda, kültürümüzün yeniden hayat bulduğu üretim süreçleridir. Tarih boyunca sevgisini, duasını ve hayallerini incelikle kumaşa işleyen Türk kadını, bugün bile benzeri nadir bulunan eserler ortaya çıkarmıştır. Özlemle, sabırla beklenmiş kavuşmaların izini taşıyan, ömürlük başlangıçların sevincini yüklenmiş gelinlikler, Anadolu'nun zevki selimini yansıttığı kadar, değer dünyasına dair de çok şey anlatır."

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan ve Tamara Vucic, geleneksel Türk gelinliklerinin yer aldığı defileyi izledi. Katılımcılar tarafından beğeni toplayan defileden sonra Emine Erdoğan ve Tamara Vucic, mankenlerle fotoğraf çektirdi. Festival kapsamında ayrıca ünlü opera sanatçısı Snezana Savicic Sekulic ve ulusal dans ve şarkı topluluğu 'Kolo' korosu tarafından konser verildi. Sanatçılar, Türkiye'de 'Katibim' olarak bilinen ve bölgenin en bilinen şarkılarından 'Ruse kose curo imas'ı Sırpça ve Türkçe düetle seslendirdi. Defileyi Voyvodina Özerk Bölgesi Başbakanı Maja Gojkovic, bazı kadın bakanlar, Sırbistan'da görev yapan büyükelçi ve eşleri de takip etti.

'AYNI DEĞERLERDE BİRLEŞTİĞİMİZİ HİSSETTİK' Emine Erdoğan, festival ve bu kapsamda yapılan defileye ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Erdoğan, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayesinde düzenlenen Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katılmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Farklı kültürlerin buluştuğu bu özel atmosferde Türkiye'nin 'odak ülke' olarak seçilmesi, tarihimizin ve kültürümüzün dünyaya tanıtılması adına çok kıymetli bir adım. Bugün burada, birbirimize ne kadar farklı da olsak aslında aynı köklü insani değerlerde birleştiğimizi bir kez daha hissettik" ifadelerini kullandı.