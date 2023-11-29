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        Haberler Yaşam Geleneksel lezzet! Evde yapabileceğiniz damakları şenlendirecek pratik şekerpare tarifi!

        Geleneksel lezzet! Evde yapabileceğiniz damakları şenlendirecek pratik şekerpare tarifi!

        Şekerpare, Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biridir. Yumuşak hamuru ve şerbetli lezzeti ile damakları şenlendiren şekerpare tarifini haberimizin devamında sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:14
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        • 1

          Türk mutfağının en lezzetli ve yapımı zor geleneksel tatlılarından biri olan şekerparenin tarifi ve püf noktaları merak ediliyor. Şekerpare yaparken hamurunun kıyır kıyır olması ve ağızda dağılması gerekiyor. Peki şekerpare nasıl yapılır? İşte şekerpare tarifi için gereken malzemeler...

        • 2

          ŞEKERPARE MALZEMELERİ NELER?

          Malzemeler:

          • 2 su bardağı un
          • 1 paket kabartma tozu
          • 1 çay kaşığı tuz
          • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
          • 1 su bardağı toz şeker
          • 1 yumurta
          • 1 çay kaşığı vanilya özütü

          Şerbet için:

          • 3 su bardağı su
          • 3 su bardağı toz şeker
          • 1 limon suyu
        • 3

          ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

          • Un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.
          • Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ve toz şekeri bir kapta mikser ile pürüzsüz olana kadar çırpın.
          • Yumurta ve vanilya özünü ekleyin ve çırpmaya devam edin.
          • Unlu karışımı tereyağlı karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırın.
          • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.
          • Yuvarladığınız hamurları fırın tepsisine dizin.
          • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
          • Şerbet için su ve toz şekeri bir tencereye alın ve kaynatın.
          • Kaynayan şerbete limon suyunu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın.
          • Fırından çıkan şekerparelerin üzerine ılık şerbeti dökün.
          • Şerbeti çeken şekerpareler servise hazır.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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