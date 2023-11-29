Geleneksel lezzet! Evde yapabileceğiniz damakları şenlendirecek pratik şekerpare tarifi!
Şekerpare, Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biridir. Yumuşak hamuru ve şerbetli lezzeti ile damakları şenlendiren şekerpare tarifini haberimizin devamında sizler için derledik.
Giriş: 29.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:14
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Türk mutfağının en lezzetli ve yapımı zor geleneksel tatlılarından biri olan şekerparenin tarifi ve püf noktaları merak ediliyor. Şekerpare yaparken hamurunun kıyır kıyır olması ve ağızda dağılması gerekiyor. Peki şekerpare nasıl yapılır? İşte şekerpare tarifi için gereken malzemeler...
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ŞEKERPARE MALZEMELERİ NELER?
Malzemeler:
Şerbet için:
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ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları