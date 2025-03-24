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        Haberler Gündem Güncel Gelendost Belediye Başkanı Özmen gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Gelendost Belediye Başkanı Özmen gözaltına alındı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 23:42 Güncelleme: 24.03.2025 - 23:42
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        Gelendost Belediye Başkanı Özmen gözaltına alındı
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        Isparta 'da bağımsız Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve beraberindeki 5 kişi haklarında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Isparta Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ilimiz Gelendost ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 şüpheli Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 24.03.2025 tarihinde; arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

        İYİ PARTİ’DEN SEÇİLMİŞTİ

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilen Mustafa Özmen, Meral Akşener’in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa ederek, görevini bağımsız belediye başkanı olarak yürütmekteydi. Bir yerel internet sitesinde hakkında çeşitli şaibeler ortaya atılması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Özmen ile 5 kişinin Yalvaç’a getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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