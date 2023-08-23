‘Geleceğin Sineması’nın jürisi belirlendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Sanat Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle sinema öğrencilerinin kısa film projelerini maddi ve ayni imkanlar sağlayarak hayata geçirmelerine destek veren ‘Geleceğin Sineması’ adlı yarışma 20'nci yılında genç sinemacılarla buluşmaya devam ediyor.

Hayata geçirilen filmlerin yerli ve yabancı festivallerde ödüllerle dönmesiyle karşılığını alan projelerden olma özelliğine sahip olan ‘’Geleceğin Sineması’’ yarışmasının bu yılki jüri üyeleri belirlendi.

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek 20. kez düzenlenen Geleceğin Sineması’ yarışmasının bu yılki jüri başkanlığını sinema yazarı Burçak Evren’in üstlendiği jüri üyeleri arasında; yönetmen Cemal Alpan, oyuncu Ece Uslu, yönetmen, akademisyen Elif Refiğ, akademisyen Okan Ormanlı, Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, ve dramaturg Volkan Yazıcı yer alıyor.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından jüri üyeleri tarafından belirlenecek 10 senaryoya 20 bin TL maddi destek ve danışmanlık verilecek. Çekilen filmler tekrar değerlendirilerek ilk 3 film belirlenecek.