19'uncu kez düzenlendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığı ve iş birliğiyle düzenlenen 19'uncu Geleceğin Sineması Yarışması'nda kazananlar, İstanbul Sinema Müzesi & Atlas Sineması 1948’de gerçekleştirilen ödül töreninde belli oldu

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Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi ve aynı imkânları yaratabilmek adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) danışmanlığı ve iş birliğiyle bu yıl 19'uncu kez düzenlenen Geleceğin Sineması Yarışması'nda kazanan isimler ödül töreniyle açıklandı. İstanbul Sinema Müzesi & Atlas Sineması 1948’de gerçekleşen ödül töreni davetlilerin ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat üstlendi.

Kazanan isimlerin açıklandığı ödül töreninin açılış konuşmasını TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan yaptı. 19'uncu Geleceğin Sineması yarışmasıyla gençlerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Okan, ödül törenine katılım gösteren tüm konuklara teşekkür etti. Geleceğin Sineması yarışmasının vakfın en önemli projeleri arasında olduğunu ve 19 yıldır devam ettiğini belirten Okan, “Bu yarışmayla birlikte öğrencilerimizin senaryolarını filme dönüştürmelerinde onlara destek olmanın mutluluğunu yaşıyor, sinema sektörümüze tecrübeli ve bilgili gençler yetiştirmekten gurur duyuyoruz” dedi. Cemal Okan, konuşmasında ayrıca tüm sponsor ve iş ortakları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na özel teşekkürlerini iletti.

Cemal Okan - Nüket Okan

Konuşmasının ardından Cemal Okan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı sahneye davet etti. Yıldız'dan sonra sözü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 19 yıldan bu yana büyük emeklerle gerçekleştirilen Geleceğin Sineması Yarışması'nın Türk sinema sanatına verilen emeğin taçlanmış hali olarak var olduğunu söyledi. Demircan, bu sayede yıllar sonra da gençlerin parlak zihinlerindeki ilk fikirden senaryo aşamasına, çekim aşamasından seyirciyle buluşmasına kadarki tüm süreç boyunca destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Ahmet Misbah Demircan, TÜRSAK Vakfı’nın gönüllüleri olmak üzere bu geceye anlam katan herkese teşekkür ederek yarışmada dereceye giren tüm genç sinemacıları tebrik etti.

Ama Görüyorum

Yarışmada finale kalmaya hak kazanan 10 isim arasından kazanan üç isim, Yönetmen Özer Feyzioğlu başkanlığında; Yönetmen Bora Oyacı, Oyuncu Burcu Kara, Doç.Dr. Nagihan Çakar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat'ın yer aldığı ana jüri tarafından belirlendi.

Törende ilk olarak finale kalarak filmlerini çeken sekiz isim ödüllendirildi. ‘Ama Görüyorum’ filmiyle Talha Furkan Yılmaz, ‘Cüneyd’ filmiyle Tugay Cünedioğlu, ‘Eskisinden Daha Kirli’ filmiyle Erdem Sönmez, ‘İş’sizlik Kapısı’ filmiyle Aslı Şura Akyol, ‘İyi Ki Varsın Canım’ Seher Davran, ‘Kod Bozumu On Üç’ filmiyle Nadir Kağan Kocakaya, ‘Mekanik Kalp Atışları’ filmiyle Alp Onur Ecevit ve 'Temassız' filmiyle Akarcan Otbaş ödüllendirildi.

Kod Bozumu On Üç

Ödül kazananlar plaketlerini InterMedya Kurucusu ve CEO’su Türsak Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Okan, Grafik Sanatçısı Kemal Öktem, Doç.Dr. Nagihan Çakar, Türsak Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nurcan Kuzucan, Yazar ve Yönetmen Özer Feyzioğlu, Oyuncu Cansel Elçin, Senarist ve Yönetmen Ali Tanrıverdi’den aldı. Törenin sürprizlerinden birisi de yetenekli komedyen Cem İşçiler oldu. Seyircilerle girdiği komik diyaloglar geceye neşe kattı

Ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 19. Geleceğin Sineması yarışmasının üçüncüsü ‘Kod Bozumu On Üç’ filmi ile Nadir Kağan Kocakaya oldu. Kocakaya’ya ödülünü TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan ve Burcu Kara takdim etti. Yarışmada ikinci olan isim, ‘Ama Görüyorum’ filmi ile Talha Furkan Yılmaz oldu. Yılmaz, ödülünü Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Oyuncu Ceren Benderlioğlu’nun elinden aldı. Yarışmanın birincisi ise ‘Eskisinden Daha Kirli’ filmiyle Erdem Sönmez’in oldu. Sönmez’e ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan takdim etti.

Ödül töreni, birinci olan ‘Eskisinden Daha Kirli’ filminin gösterimi ile sona erdi.

Eskisinden Daha Kirli

TÜRSAK Vakfı 19 Yıldır Genç Sinemacıların Yanında

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) danışmanlığı ve iş birliğiyle 19 yıldır gerçekleştirilen Geleceğin Sineması’nda hayata geçen filmler, bugüne dek Türkiye ve dünyanın çeşitli festivallerinde gösterildi, dereceye girdi ve pek çok ödüle layık görüldü. Bu sene de finale kalan 20 eser arasından desteğe hak kazanan 10 projeye Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 10 bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği verildi. Genç sinema öğrencileri bu destekler sayesinde kariyerleri adına önemli bir adım atmış oldular.

Geleneksel olarak 19 yıldır başarıyla gerçekleştirilen 'Geleceğin Sineması', bir yandan Türk Sineması’nın geleceğine giden yolu aydınlatırken bir yandan da akademik başarıları ve gelecekteki kariyerleri için film yapması gereken sinema öğrencilerine önümüzdeki yıllarda da daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.

TÜRSAK Hakkında

1991 yılında, sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasından tanınmış 215 üyenin katılımıyla kurulan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı - TÜRSAK; 30. yılını doldurmuş olan özerk bir vakıftır.

Bugüne kadar onlarca değerli yönetmen, yüzlerce sinema öğrencisi ve sektör çalışanı yetiştiren TÜRSAK Vakfı, sektörel endüstriye kaliteli elemanlar kazandırdı. Diğer taraftan sayısız uluslararası festival, film haftası, yarışma, panel, seminer, sempozyum ve atölye gerçekleştiren, yaptığı yayınlar ve yapımlarla sinema sektörüne ve sektörün bilgi birikimine katkıda bulunan vakıf; aynı zamanda 2005-2008 yılları arasında, Türkiye’nin uluslararası tanıtımı adına en kaliteli, en büyük projelerinden biri olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin organizasyonunu gerçekleştirdi ve festivale şu anki uluslararası kimliğini kazandırdı; festivale kazandırdığı film marketle festivali sinemacıların buluştuğu bir merkez haline getirdi. Kurulduğu günden bugüne kadar ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda hareket eden, yegâne amacı halka hizmet etmek olan TÜRSAK Vakfı; gerçekleştirdiği organizasyonlarla kitlelerin bilinçlenmesini sağlayan ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunan bir vakıftır. TÜRSAK Vakfı, Mart 2021’den itibaren Cemal Okan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.