Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?

63 yaşındaki Oyuncu ayrıca J. Edgar (2011), The Trouble with the Truth (2012), Left Behind (2014), Sierra Burgess Is a Loser (2018), Little Women (2018) ve Unplugging (2022) filmlerinde yer aldı.

Thompson, 1987 yapımı Some Kind of Wonderful filminin setinde tanıştığı yönetmen Howard Deutch ile 1989'dan beri evli. Çiftin kızları Madelyn ve Zoey Deutch da yazar ve oyuncu.