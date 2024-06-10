Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
1985 yapımı bilim-kurgu, macera ve komedi türündeki kült film Geleceğe Dönüş'te karakterler plastik makyajla yaşlandırılarak, 30 yıl sonrasına gitmişlerdi. Peki oyuncuların bugünkü halleri nasıl? Şimdiki halleri ön görülebilmiş mi? İşte Geleceğe Dönüş karakterlerinin bugünkü halleri...
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MARTY MCFLY ROLÜNDE MICHAEL J. FOX
Hoşnutsuz Californialı genç Marty McFly yanlışlıkla zamanda geriye gider ve bu süreçte ailesinin ve kendi geleceğinin gidişatını değiştirir. Başrol oyuncusu Michael J. Fox, Family Ties dizisindeki üç Emmy ödüllü Alex P. Keaton rolü sayesinde zaten ünlüydü.
Geleceğe Dönüş serisinin başarısının ardından Fox, bir dizi filmde ve Spin City, The Good Wife ve The Michael J. Fox Show gibi dizilerde rol aldı. 1999 yılında Spin City'deki performansıyla dördüncü Emmy'sini kazandı. Beşinci Emmy'sini ise 10 yıl sonra Rescue Me'deki konuk oyunculuğuyla kazanacaktı.
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1991 yılında Fox'a Parkinson hastalığı teşhisi kondu ve hastalığın araştırmaları için yedi yıl sonra vakıf kurdu. 63 yaşındaki Fox, Kasım 2022'de Parkinson farkındalığı yaratmasıyla Governors Ödülleri'nde onursal Oscar ile ödüllendirildi. Fox 1988 yılında Tracy Pollan ile evlendi. Çiftin dört çocuğu var.
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EMMETT DOC BROWN ROLÜNDE CHRISTOPHER LLOYD
Taxi'deki Emmy ödüllü rolü sayesinde Hollywood'da kendini kanıtlamış olan 85 yaşındaki Christopher Lloyd, Marty'ye rehberlik eden bilim insanı Dr. Emmett 'Doc' Brown'ı canlandırdı.
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Aktör, Geleceğe Dönüş'ün gösterime girmesinden bu yana Addams Ailesi (1991) ve Addams Ailesi Değerleri'nde (1993) Fester Amca rolünü canlandırdı. 5kez evlenen Lloyd; 2016 yılında Lisa Loiacono ile hayatlarını birleştirdi.
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LORRAINE BAINES-MCFLY ROLÜNDE LEA THOMPSON
Filmin gösterime girdiği dönemde nispeten yeni bir oyuncu olan Lea Thompson, Marty'nin zamanda geriye gittiğinde bilmeden oğluna aşık olan annesini canlandırdı. Thompson 90'ların ortasında Caroline in the City adlı dizide rol aldı.
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63 yaşındaki Oyuncu ayrıca J. Edgar (2011), The Trouble with the Truth (2012), Left Behind (2014), Sierra Burgess Is a Loser (2018), Little Women (2018) ve Unplugging (2022) filmlerinde yer aldı.
Thompson, 1987 yapımı Some Kind of Wonderful filminin setinde tanıştığı yönetmen Howard Deutch ile 1989'dan beri evli. Çiftin kızları Madelyn ve Zoey Deutch da yazar ve oyuncu.
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BIFF TANNEN ROLÜNDE THOMAS F. WILSON
Seride Marty McFly'ın amansız düşmanı ve başına sürekli dertler açan Biff Tannen'e hayat veren Wilson iki devam filminde ve Geleceğe Dönüş animasyon TV dizisinde Biff'i ve Tannen ailesinin diğer üyelerini canlandırdı.
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Ayrıca, Freaks and Geeks ve Ghost Whisperer gibi çeşitli TV programlarında yer aldı. 65 yaşındaki aktör ayrıca başrollerini Sandra Bullock ve Melissa McCarthy'nin paylaştığı 2013 yapımı The Heat'te rol aldı.
1985 yılında eşi Caroline ile evlenen Wilson'ın 4 çocuğu var.
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GEORGE MCFLY ROLÜNDE CRISPIN GLOVER
Marty'nin babası George rolündeki Crispin Glover Geleceğe Dönüş'ün devam filmlerinde yer almadı.
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The Doors (1991), What's Eating Gilbert Grape (1993), Charlie's Angels: Full Throttle (2003), Alice in Wonderland (2010), Hot Tub Time Machine (2010) ve The Bag Man (2014) filmlerinde yer alan 60 yaşındaki Glover, Chinatown (1974) oyuncusu Bruce Glover'ın oğlu.
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