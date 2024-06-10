Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?

MARTY MCFLY ROLÜNDE MICHAEL J. FOX

Hoşnutsuz Californialı genç Marty McFly yanlışlıkla zamanda geriye gider ve bu süreçte ailesinin ve kendi geleceğinin gidişatını değiştirir. Başrol oyuncusu Michael J. Fox, Family Ties dizisindeki üç Emmy ödüllü Alex P. Keaton rolü sayesinde zaten ünlüydü.

Geleceğe Dönüş serisinin başarısının ardından Fox, bir dizi filmde ve Spin City, The Good Wife ve The Michael J. Fox Show gibi dizilerde rol aldı. 1999 yılında Spin City'deki performansıyla dördüncü Emmy'sini kazandı. Beşinci Emmy'sini ise 10 yıl sonra Rescue Me'deki konuk oyunculuğuyla kazanacaktı.