Gel Konuşalım sunucuları kimler? TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programı saat kaçta başlıyor? Soruları izleyicisi tarafından araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde..

GEL KONUŞALIM SUNUCULARI KİMLER?

CENGİZ SEMERCİOĞLU KİMDİR?

Cengiz Semercioğlu (d. 1967, İstanbul),Türk gazeteci ve televizyon yapımcısı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde okurken 1988'de gazeteciliğe başladı. 1992 yılında Hürriyet gazetesine çalışmaya başladı. Yazdığı televizyon eleştirileriyle tanındı. 1998 yılında Star Haber'e geçerek editörlük görevinde bulundu, sonra bir süre Star gazetesinde çalıştı. Şubat 2000'de Cine 5'e geçti, Kasım 2007 sonuna kadar bu kanalda görev aldı, bu süre içinde "Başka Yerde Yok" programını yaptı. Habertürk'e kendi hazırlayıp sunduğu Full Ekran adlı programı yaptı. Şu anda hürriyet Kelebek ekinde yazarlık ve çeşitli kanallarda yapımcılık yapmaktadır. Cengiz Semercioğlu, Full Ekran'a CNN Türk ve sonrasında Star Tv'de devam etti. Full Ekran'dan sonra halen devam etmekte olan tv8'de yayınlanan İki Laf Edelim adlı programı yapmaktadır.

Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinin 60. bölümünde ve Jet Sosyete dizisinin 7. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.

SERAY SEVER KİMDİR?

Nimet Seray Sever (d. 27 Şubat 1973, İstanbul),Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı. Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı. 2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

EYLEM İPEK ŞAFAK KİMDİR?

Eylem İpek Şafak, 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Posta Gazetesinde köşe yazarlığı ve bir televizyon programında sunuculuk yapan Eylem İpek Şafak, Yaşar İpek'in ise kardeşidir. Eylem İpek Şafak, 2016 yılında Gökhan Şafak ile hayatını birleştirmiştir.

GEL KONUŞALIM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım hafta içi her gün saat 09.30'da canlı olarak yayınlanıyor.