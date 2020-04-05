05 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gel Dese Aşk bu akşam neden yok? Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin izleyicilerinin gündeminde. Gel Dese Aşk'ın 4. bölümü geçen hafta pazar günü yayınlanırken, normal şartlarda bu akşam da 5. bölümü yayınlanacaktı. Ancak dizinin ATV'nin bu akşamki yayın akışında bulunmadığı görülüyor. İşte Gel Dese Aşk dizisi ile ilgili detaylar...
GEL DESE AŞK NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Gel Dese Aşk'ın çekimleri, diğer birçok dizide olduğu gibi tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ertelendi. Dizinin 5. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Dizi ile ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.
GEL DESE AŞK İÇİN YAPILAN ELEŞTİRİLERE AÇIKLAMA
Gel Dese Aşk'ın hikayesinde bir babanın kızının arkadaşıyla aşk yaşadığı ifade edilerek özellikle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Dizinin yapımcısı ve genel yönetmeni Osman Sınav ve ekip arkadaşlarının yaptığı bir açıklama ile bu eleştirilere cevap verildi. İşte Gel Dese Aşk için yapılan eleştirilere verilen yanıt:
Sağa kaydırarak açıklamanın devamını okuyabilirsiniz...
GEL DESE AŞK 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar, Murat'ın peşinde!
Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır. Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin'le hesaplaşır.
Bütün bunlar Yasemin'in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat'ı arar. Murat'ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar'ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat'a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar'ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.
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