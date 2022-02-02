Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi

Gedson Fernandes transferinde sıcak saatler yaşanıyor! Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Galatasaray'a kiralanması beklenen Gedson Fernandes öğle saatlerinde sosyal medya hesabındaki aslan emojisini kaldırmış, bu hamle kafaları karıştırmıştı.



TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için girişimlere başladı. Haberde siyah-beyazlıların Benfica'ya 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray ile Beşiktaş, yaz aylarında da Gedson Fernandes'i transfer etmek için karşı karşıya gelmiş ve iki kulübün başkanı da çeşitli açıklamalar yapmıştı.