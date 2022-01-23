Galatasaray bir süredir uğraş verdiği Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılar ile Portekiz kulübü arasında 1,5 yıllık kiralık anlaşma sağlandı! Genç orta sahanın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.