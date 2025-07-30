Gedson Fernandes sonrası Guido Rodriguez hamlesi!
Beşiktaş transferde hareketli günler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası West Ham forması giyen Guido Rodriguez'i gündemine aldı. Siyah-Beyazlıların bu transferi bitirmek için harakete geçtiği iddia edildi
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Transfer döneminin hızlı takımlardan Beşiktaş, yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçti.
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Serdal Adalı yönetimi Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası orta sahada rotasını Guido Rodriguez çevirdi.
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Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki Arjantinli yıldızın transferinde devreye girdiği kaydedildi. Guido Rodriguez'in West Ham United'dan ayrılmayı planladığı vurgulandı.
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Beşiktaş'ın Guido Rodriguez transferi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde durduğu belirtildi.
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Guido Rodriguez'in West Ham United ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. 31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.