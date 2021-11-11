Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında kiralık gelip büyük beğeni toplayan Gedson Fernandes'i yeniden istese de Benfica'dan onay çıkmamıştı. Portekiz temsilcisi oyuncuyu satmazken yeterince forma şansı da vermedi. Menajer Ahmet Bulut, Gedson'un Benfica'dan ayrılacağını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYDU"

"Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz. İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir. Gedson burada çok mutluydu. Burada oynamak da istiyor. Burada iyi oynadı. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hoca da oynatmadı Benfica'da.

"OCAK AYINA DAHA ÇOK VAR"

1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için. Daha kasım ayındayız. Ocak ayına çok var. Sezon başında Gedson Galatasaray'a transfer olabilirdi. Benfica satmak istemedi. Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi. Çoğu haberler doğru değil. X kulüp 20 milyona vermeye hazır. Bir kulüp teklif yapmadan önce kimseye söylemez. Yaptıktan sonra da kimseye söylemezler, bu gizlidir."