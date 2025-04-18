Geçtiğimiz yıla damga vurdular! Ülkemizdeki sinema salonlarında 2024 yılının en çok izlenen filmleri hangileri?
Geride bıraktığımız 2024 yılında ülkemizdeki sinema salonlarında beyaz perdeye giriş yaptığı günden itibaren milyonlarca kişi tarafından izlenilen bu 10 filmi tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte keyifli bir hafta sonu tatili geçirmek için izleyebilirsiniz.
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Haftanın stresini ve yorgunluğunu atmak için tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte keyifle izleyebileceğiniz, izleyici rekorları kırmış bu filmleri mutlaka kütüphanenize ekleyin.
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1. RAFADAN TAYFA 4: HAYRİMATÖR
Hayri, uzaya çıkan en genç insan olarak ün kazanıp üstün zekâlı öğrencilerin girdiği bir bilim teknik okuluna kabul alır. Artık mahallesinde çok az vakit geçirip çoğunlukla "Yüz Yılın İcadı" olarak hitap ettiği dev robot Hayrimatör üzerine çalışır. Bir mühendislik harikası olan Hayrimatör'ü çalıştıracak güç kaynağını kendi başına elde edemez ve uzaylı kahramanımız Zobi'nin desteğiyle Hayrimatör'ü çalıştırmayı başarır. Fakat kötüler, icadın peşine düşeceklerdir.
Imdb Puanı: 5.3/10
Toplam Seyirci: 2.815.328
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2. TERS YÜZ 2
"Ters Yüz" filminin devam filmi olan bu yapımda yine Riley karakterine eşlik ederken, ergenlik yıllarına giriş yapan genç karakterin yeni duyguları keşfetmesine tanık olacağız.
Imdb Puanı: 7.5/10
Toplam Seyirci: 2.460.436
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3. LOHUSA
Çocuklarının doğumundan sonraki ilk 40 günde yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışan bir anne (Gupse Özay) ve babanın (Onur Gürçay) eğlenceli hikayesini konu alıyor.
Imdb Puanı: 5.3/10
Toplam Seyirci: 2.128.345
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4. KOLPAÇİNO 4 4'LÜK
Aralarındaki düşmanlığa son vermek ve hesaplaşmak isteyen Özgür ve Sabri, bir mekanda toplanırlar. Tayfun'un nişanından önce son bir kumar gecesi planlarlar ve Özgür'ü bu özel gecede eşlik etmesi için davet ederler. Fakat Vural ve ekibi de mekâna gelince işler değişir.
Imdb Puanı: 2.8/10
Toplam Seyirci: 2.115.894
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5. DEADPOOL & WOLVERINE
Film, sevdiklerini ve tüm dünyayı tehdit eden bir tehlikeye karşı harekete geçen Deadpool'un,(Ryan Reynolds) Wolverine'i (Hugh Jackman) ikna ederek bu tehlikeye karşı birlikte savaşma çabasını anlatıyor.
Imdb Puanı: 7.6/10
Toplam Seyirci: 1.447.312
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6. ÇILGIN HIRSIZ 4
"Çılgın Hırsız" serisinin dördüncü filmi; Gru ailesinin en yeni üyesi Gru Jr.'ı kucaklarına almalarıyla başlıyor. Yeni düşmanları Maxime Le Mal ve onun çekici fakat tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya gelince Gru ailesi, kaçmak zorunda kalır.
Imdb Puanı: 6.2/10
Toplam Seyirci: 1.085.784
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7. MOANA 2
Yol bulucu atalarından beklenmedik bir çağrı alan Moana (Auli'i Cravalho), Okyanusya'nın derin denizlerine bir yolculuğa çıkar. Bu tehlikeli yolculukta onu şimdiye kadar karşı karşıya geldiği hiçbir şeye benzemeyen maceralar beklemektedir.
Imdb Puanı: 6.6/10
Toplam Seyirci: 1.041.502
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8. 3391 KİLOMETRE
Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından uyarlanan film, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olsalar da sevginin güçlü bağına sahip olan iki gencin hikayesini konu alıyor.
Imdb Puanı: 4.2/10
Toplam Seyirci: 926.277
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9. KUNG FU PANDA 4
Ejderha Savaşçı Po, yeni bir göreve çağrılır... dinlenme görevi. Ondan Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olması beklenir. Bu hakkında pek de fikri olmadığı ulu pozisyonu üstlenmeden önce yeni bir Ejderha Savaşçı'nın eğitimini de üstlenmelidir. İşin kötüsü kötü kalpli ve güçlü büyücü Bukalemun, her türlü yaratığa dönüşebilen bir kertenkele olarak ortaya çıkmıştır ve gözü Po'nun Bilgelik Asa'sındadır. Bu asa, Po'nun alt ettiği tüm usta kötüleri ruhlar aleminden geri çağırabilecek güçtedir.
Imdb Puanı: 6.3/10
Toplam Seyirci: 766.872
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10. SİCCİN 7
Kemal, çocuk dilenci mafyası ile “kanlı bir pazarlık” yapar ve doktorluğu bırakıp ailesi ile kaçıp amcasının konağına taşınmak zorunda kalır. Küçük kızı Rüya’yı hastalığından kurtarmak için bulaştığı karanlık sır, alzheimer hastası olan annesi Lale’nin zihninin karanlığıyla birleşir ve taşındıkları konak paranormal bir kabuslar labirenti hâline gelir.
Imdb Puanı: 4.0/10
Toplam Seyirci: 659.531
Görsel Kaynak: imdb/shutterstock