9. KUNG FU PANDA 4

Ejderha Savaşçı Po, yeni bir göreve çağrılır... dinlenme görevi. Ondan Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olması beklenir. Bu hakkında pek de fikri olmadığı ulu pozisyonu üstlenmeden önce yeni bir Ejderha Savaşçı'nın eğitimini de üstlenmelidir. İşin kötüsü kötü kalpli ve güçlü büyücü Bukalemun, her türlü yaratığa dönüşebilen bir kertenkele olarak ortaya çıkmıştır ve gözü Po'nun Bilgelik Asa'sındadır. Bu asa, Po'nun alt ettiği tüm usta kötüleri ruhlar aleminden geri çağırabilecek güçtedir.

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