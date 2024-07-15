Geçmişteki tıbbi tedaviler şifa mı yoksa zehir miydi: Bugün zararlı olduğunu bildiğimiz 10 uygulamaya inanamayacaksınız!

2. KAN İKAMESİ OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ İÇİN VÜCUDA SÜT ENJEKTE ETMEK

19. yüzyılın sonlarında sütün, kanın mükemmel bir ikamesi olduğuna sütün yağlı özelliklerinin beyaz kan hücrelerine dönüşeceği düşünülüyordu. Bu prosedür birkaç kez başarılı olmuş olsa da, birçok durumda ölümle sonuçlanmıştı. Bir örnekte, süt enjekte edilmesi hastanın nabzını anında düşürdü ve hasta, morfin ve viski kombinasyonu ile hayata döndürülmek zorunda kaldı. Ayrıca bu işlemden sonra hasta sadece 10 gün yaşayabildi.