Geceye Ferdi Kadıoğlu damgası!

Erman Toroğlu: "Ferdi Kadıoğlu çıktı oynuyor, iyi işler yapıyor. Bu çocuğu yok saydılar, bu çocuk isyan ediyordu. 'Oynatmayacaksanız' gidiyim' diyordu. Çocuk bu takımda oynayabileceğini söylüyordu. Ersun Yanal da ileride olacağını söylüyordu. Oynat, ne kaybedersin?"