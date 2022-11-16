Gecenin Ucunda 8. bölüm fragmanı Kazım'ın psikolog ile konuşmasıyla başlıyor. Kazım "Bu zamana kadar kendi hayatını yaşamamış hep başkalarının doğrularına göre yol çizmiş böyle mutlu olunmuyor ki. Benim kaybedecek bir dakikam yokmuş gibi hissediyorum." diyor.