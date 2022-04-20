Geçen bayram kaç Suriyeli gitti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası Suriyeli sığınmacılarla ilgili de açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklaması anımsatılarak, "Bayram öncesi Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir karar var mı?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil, kucaklayan bir iktidarız. Bütün Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte onların oralara dönüşünü sağlayacağız. Huzurlu bir ortam sağlayınca zaten kendileri de gönüllü olarak oraya dönecektir" ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU: BİR KISITIMIZ SÖZ KONUSU
Öte yandan Suriyeli sığınmacıların bayram tatilinde ülkesine gidip geri dönmesi tartışmaları da devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada, "Güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim bir kısıtımız söz konusu. Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda bir değerlendirmemiz vardır" ifadelerini kullandı.
Habertürk Editörü Aykut Türel ise sığınmacı tartışmasının ardından geçtiğimiz bayram kaç Suriyelinin ülkesine geçtiğini aktardı.
RAKAMLAR NE DİYOR?
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 3 milyon 768 bin 716 geçici koruma statüsünde Suriyeli sığınmacı bulunuyor.
2018 yılı Ramazan Bayramı'nda 52 bin 114 Suriyeli sığınmacı, sınır kapılarından ülkesine geçti ve tamamı bayram tatili sonrasında da Türkiye'ye geri dönüş yaptı. 2020 ve 2021 yılı Ramazan Bayramı'nda sınır kapıları pandemi kısıtlamaları nedeniyle kapatılmıştı. Ancak 2021 Kurban Bayramı'nda kapılar açıldı ve 44 bin 200 Suriyeli Kurban Bayramı'nda ülkelerine geçiş yaptı. Bu kişilerin tamamı da Türkiye'ye geri dönüş yaptı.
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