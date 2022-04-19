Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili açıklama

DHA

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu açıklamasında, "Türkiye’de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır. Bugüne kadar da 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir." ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin bayram ziyaretlerine de değinen Soylu, "Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sığınmacı eleştirilerine de yanıt veren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu´nun sığınmacılar konusunda tahrik için olduğu apaçık ortada. Türkiye düşmanları ile hareket ediyor. Sığınmacılar elbet ülkelerine dönecekler, bunun için bir çalışma yapılıyor. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir. Türkiye kaçak göçmenle mücadele ediyor. Türkiye´de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır." dedi.