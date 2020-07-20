Gece yanığı genel olarak Zona olarak bilinen ve suçiçeği virüsünün neden olduğu bir enfeksiyon türüdür. Suçiçeği hastalığını geçirmiş herkeste zona hastalığı meydana gelmektedir. Bu virüs sinir köklerine yerleşerek pasif bir şekilde yaşamını sürdürmektedir ve aktif hale geldiğinde zona gelişmektedir.

Yapılan araştırmalara göre; suçiçeği virüsünün aktif hale gelme sebebi belirlenememiş olsa da vücudun bağışıklık sisteminde meydana gelen zayıflık virüsün çoğalmasına ve deri üstünde yayılmasına neden olabilmektedir. Zona çocuklarda bile oluşabilen bir rahatsızlık olmasına rağmen genelde 50 yaş üzeri kişilerde daha sık olabilmektedir.

Zona belirtileri ilk olarak derinin belirli bölgesinden oluşan batma ve yanma şeklinde ağrı ve duyarlılığın artması olarak görülmektedir. Bu durum döküntünün meydana gelmesinden 2-3 hafta kadar önce başlamaktadır. Bu kısımlarda sonrasında gruplar halinde kızarıklıklar ve su kabarcıkları meydana gelmektedir. Bu su kabarcıkları ilerleyen zamanlarda kan ile dolarak, kabuklanır ve iyileşmeye başlar. Fakat ağrı daha uzun süre sürebilmektedir.

Zona olduğunun tanısı ise; su kabarcıklarının görüntüsü ve döküntü meydana gelmeden vücudun belli bölgesinde oluşan ağrılardan anlaşılmaktadır.

Bu rahatsızlık birkaç haftada iyileşmektedir. Çok az tekrar etmektedir. Ağrı kesici kullanılarak ve soğuk pansuman yapılarak tedavi edilmektedir. Tanısı erken olarak konulduğu takdirde ilaç ile virüs vücuda yayılmadan da tedavisi yapılmaktadır. Tedavinin erken bir şekilde başlaması büyük önem arz etmektedir. İlaç tedavisi, zona hastalığı sonrasında oluşan ağrının oluşumunu önlemez ama ağrılı dönemin kısaltılması için fayda sağlar.