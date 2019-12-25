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Gece terörü, yoğun yaşanan kabuslara denir. Normalde kabus gören çocuklar korkarak uyanır, sakinleştirilmeyi bekler ve kabuslarını anlatmak isterler. Gece terörü ise derin uykuda, çocuk uyuduktan 2-3 saat sonra gerçekleşir. Çocuk bağırabilir, yatakta oturabilir, ellerini kollarını sallayabilir, hatta kalkıp evin içinde koşuşturabilir, terler ve hızlı nefes alabilir. Ama bütün bunlar esnasında tamamen uyku durumunda olur. Gece terörü çoğunlukla birkaç dakika sürer ve sonrasında çocuk yaşadıklarını hatırlamaz. Nadir görülmekle birlikte, en çok 4-12 yaş arası çocukların yaşadığı bir sorundur.
Aşırı yorgunluk, evde, okulda stresli ortam, farklı bir ortamda uyumak, ateşli hastalık, beyin ve sinir sistemi üzerinde etkisi olan ilaçların kullanımı gece terörünü tetikleyebilir. Genetik faktörler de etkilidir. Gece terörü yaşayan çocuğa bağırmak, onu silkelemek yerine sakin bir ses tonuyla rahatlatarak konuşmak gerekir. Altta yatan neden ne ise bununla ilgili bir doktora danışmak yararlı olacaktır.
GECE TERÖRÜ HASTALIĞI BELİRTİLERİ
Tipik bir atakta çocuk oldukça ürkmüş şekilde yatağa oturarak aniden çığlık atar, ardından inilti benzeri hafif sesler çıkararak belirgin korku ifadesi, hızlı nefes alıp verme, terleme gibi belirtiler gösterir.
– Kıyafetlerini çıkarabilir, istemsiz el kol hareketleri olabilir ya da çok sıklıkla görülmese de korkuyla yatağı ve yatak odasını terk edebilir.
– Gece terörü atakları, genellikle uyku başladıktan 2-3 saat sonra ortaya çıkar. Yaklaşık 20 saniye ile 5 dakika kadar sürer. En geç 15 dakika içinde çocuk tam bir uyanıklık olmaksızın yatışır ve kendiliğinden uykuya dalar.
– Çocuk atak esnasında ve sonrasında çevreyle ilişkisizdir, sabah uyandığında atağı hatırlamaz. Genellikle gecede bir kez görülen ataklara uykuda konuşma, iç çekme, iniltiler eşlik edebilir.
GECE TERÖRÜ NEDEN OLUR?
Parasomniler sıklıkla ailelerde görülür ve bu nedenle birçok durumda genetik bir faktör vardır. Birçok REM uyku davranışı bozukluğu gibi bazı parasomnilerden beyin hastalıkları sorumlu olabilir. Parasomnias da obstrüktif uyku apnesi ve çeşitli ilaçlar ile diğer uyku bozuklukları tarafından tetiklenebilir.
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