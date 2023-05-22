Gece kulübünde dehşet! Alev alev yandılar

İHA

Taksim’de bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca parladı. İHA'nın haberine göre o esnada içeride eğlenenlerden 2’si kadın 3 kişinin saçı ve başı yandı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri işletme çalışanı 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, dün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir gece kulübünde eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi. Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.

BİR ANDA PARLADI Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü. Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı. Olay nedeniyle içerideki bazı kişiler alevlere maruz kaldı. SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Bölümüne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda yangının çıkış sebebini tespit eden ekipler, işletmede çalışan Mustafa Y., Nesip Ç. ve Atilla A.’yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı