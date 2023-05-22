Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Taksim'deki gece kulübünde facianın eşiğinden dönüldü! Alev alev yandılar... - Haberler

Taksim’de gece kulübünde dehşet! Alev alev yandılar

İstanbul'da bir gece kulübü çalışanının şov için kullandığı ispirto alev aldı. Bu sırada 2'si kadın 3 kişi alevler içerisinde kaldı

Giriş: 22.05.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
Taksim'deki gece kulübünde facianın eşiğinden dönüldü! Alev alev yandılar... - Haberler
Gece kulübünde dehşet! Alev alev yandılar
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Taksim’de bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca parladı.

İHA'nın haberine göre o esnada içeride eğlenenlerden 2’si kadın 3 kişinin saçı ve başı yandı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri işletme çalışanı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir gece kulübünde eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi. Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.

BİR ANDA PARLADI

Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü. Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı. Olay nedeniyle içerideki bazı kişiler alevlere maruz kaldı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Bölümüne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda yangının çıkış sebebini tespit eden ekipler, işletmede çalışan Mustafa Y., Nesip Ç. ve Atilla A.’yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.