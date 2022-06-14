Gebze'de toz boya fabrikasında yangın

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı yolunda elektrostatik toz boya üreten bir fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede alevler fabrikanın çatısını sardı. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında hasar meydana geldi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.