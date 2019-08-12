12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yangın, öğleden sonra, Pelitli Mahallesi´ndeki mesire alanında çıktı. Kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek, genç çam fidanlarını da tutuşturdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı ancak alevler lojistik firmasının bahçesinde bulunan boş TIR dorsesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürdü. Çok sayıda genç çam fidanı yanarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
"YAKIN BİR ZAMANDA TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINACAK"
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yangının yüzde 98 oranında kontrol altına alındığını belirterek, "Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama ancak orman yangını olarak başladığını biliyoruz. Şu an yüzde 98 oranında kontrol altına alınmış durumda. 30´a yakın itfaiye aracı, arozözler, iş makineleri, tüm makine teçhizat sevk edilmiş durumda. Havadan da müdahale devam ediliyor. Şu ana kadar bir fabrikamız yanmış durumda, 1 fabrikayla ilgili olarak da soğutma çalışmaları devam ediyor. Onun dışında hayati bir tehlike söz konusu değil. Bayram nedeniyle yanan fabrikada faaliyet olmadığı, sadece bekçinin olduğu, onun dışında herhangi bir çalışanın bulunmadığı tespit edildi. Fabrikanın ortaklarından birisi buradaydı. O da bu durumu doğruladı. Yakın bir zaman içerisinde tamamen kontrol altına almış olacağız." dedi.
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise hem ormanlık alanda, hem de fabrikalarda çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklayarak, şöyle konuştu:
"Nereden kaynaklandığı belli olmayan bir yangın. Kocaeli Büyükşehir ve ilçelerden itfaiye ekipleri buraya geldiler. Şu an valilik kriz ekibi oluştu. Onlarla sürekli istişare halindeyiz. Hem kamu kurum ve kuruluşlarından iş makineleri, Büyükşehir ve çevre ilçelerden itfaiyelerimizi buraya sevk ettik. Şu anda bir fabrikamız yandı. O fabrikada hemen hemen hiçbir şey kalmadı. O fabrikamızdaki yangın kontrol altında sayılır. Yangını bina içerisinde hapsederek bitirmeye çalışıyorlar. Yanındaki iş yeri ve fabrikalara sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf ediyorlar. Ormanlık alanda da çok az bir alanda kısmı küçük yangınlar devam ediyor. Arkadaşlarımız söndürüyorlar. Genel alanda soğutma için çalışmalar yapılıyor. Hem fabrika, hem ormanlık alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı."
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