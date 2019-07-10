Gebelik belirtileri nelerdir?

10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gebelik, ilk haftalardan itibaren kadın vücudunda birtakım tepkilere yol açtığı için kısa zamanda belirtilerini göstermektedir. Peki hamilelik belirtileri nelerdir? Daha önce öğrendiğiniz veya duyduğunuz her belirti hamile olduğunuz anlamına gelir mi? İşte detaylar...
EN BİLİNEN GEBELİK BELİRTİLERİ
Gebelik belirtileri başında herkesin bildiği gibi adet gecikmesi gelmektedir. Ama bu durum herhangi bir hormonal bozukluktan, stresli bir dönemden, yumurtalıklarda oluşan bir rahatsızlıktan ya da yumurtlama döneminde alınmış bir ilaçtan bile kaynaklı olabilir. Anlamanın en kolay yolu gebelik testleridir.
Bunun dışında; hamile olduğunuzu anlamanız için gözlemleyebileceğiniz diğer belirtiler...
HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?
Gebeliğin adet gecikmesi dışındaki diğer belirtileri genel olarak şu şekilde olmakla birlikte, unutmamak gerekir ki; bu belirtiler kişiye özeldir. Aşağıdaki belirtilerin tamamı da görülebilir, hiçbiri de görülmeyebilir.
- Adet gecikmesi 4.hafta
- Mide bulantısı 4-6 hafta içerisinde
- Baş dönmesi 4-6 hafta içerisinde
- Yorgunluk 4-5 hafta içerisinde
- Göğüslerde şişkinlik ve hassasiyet 4-6 hafta içerisinde,
- Sık tuvalete çıkmak 4-6 hafta içerisinde,
- Kasık ağrıları 1-4 hafta içerisinde
- Kokulara duyarlılık
- Kabızlık
- Akıntı 1-4 hafta içerisinde
- Ağızda tat değişikliği
- Mide ekşimesi
- Vücut ısısında artış
- Şişkinlik 4-6 hafta içerisinde
GEBELİK BELİRTİLERİ İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?
Hamilelik döneminin ilk aşaması olan emplantasyon döneminde ilk belirtiler görülür. Bu belirtilerden biri, genelde iki hafta kadar süren kanamalar olabilir. Bu kanamaların sebebi döllenen yumurtanın rahim duvarına yerleşmesidir.
Gebelik belirtileri ilk haftalarında kasık ağrısı ve kanamanın yanı sıra vajinal akıntılar da yaşanabilir. Akıntı ince beyaz veya şeffaf renkte hafif kokulu olabilir. Hamilelik dönemi için normal karşılanan bu belirti endişe etmenizi gerektirmez.
Pamuklu günlük pedlerden kullanabilirsiniz ama kötü kokulu, kaşıntıya sebep olan, anormal miktarda ya da farklı bir renkte bir akıntı ile karşılaşıyorsanız doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Beyaz kokusuz günlük bir pedi geçmeyen bir akıntı hemen hemen her anne adayında görülen bir durumdur.
Gebeliğin kesin bulguları ise, vücudumuzdaki değişlikler ve hislerden ziyade;
- Gebeliğin kan testinde pozitif çıkması,
- Ultrasonografide gebeliğin görülmesi,
- Bebeğin kalp atımlarının duyulmasıdır.
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