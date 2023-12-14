Gazze’de telekomünikasyon hizmetleri bir kez daha kesildi

Gazze’de telekomünikasyon hizmetleri bir kez daha kesildi

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 69’uncu gününde devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki telekomünikasyon hizmetleri bir kez daha kesildi. Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden saldırı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm telekomünikasyon hizmetlerinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Gazze yeniden karanlığa gömüldü” denildi.

İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde çok kez telekomünikasyon hizmetleri kesintiye uğramıştı.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir